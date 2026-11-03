Bisseck-Pio Esposito-Zielinski, l’Inter travolge il Feyenoord. Cunha ribalta la Roma in tre minuti: vince lo United

03/11/2026 | 22:57:29

L’Inter risponde presente dopo la sconfitta nel derby. I nerazzurri vincono 3-0 in casa del Feyenoord, questa volta l’approccio della squadra di Chivu è ottimo e arrivano le reti di Bisseck, un gran mancino, poi Pio Esposito di testa firma il raddoppio. Nella ripresa l’Inter gestisce e trova anche il terzo gol con una perla di Zielinski.

La Roma va avanti 2-0 a Manchester, ma si fa ribaltare e perde 3-2. Gasperini sogna con le reti di Soulé e poi un rigore di Malen, ma nel secondo tempo lo United cambia marcia. Prima il rigore trasformato da Bruno Fernandes al 58′ (ripetuto per ingresso in area di Cristante dopo essere stato parato da Vasquez), poi tre minuti fatali. All’83’ e all’86’ Cunha firma la doppietta.

foto x inter