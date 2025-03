Bisseck: “Orgoglioso del mio esordio in Nazionale. È stato un percorso lungo”

Yann Aurel Bisseck, difensore dell’Inter e della Nazionale tedesca, alla Bild dopo l’esordio contro l’Italia. “È un grande riconoscimento. I ragazzi sono tutti super simpatici. Sono semplicemente felice di essere qui. Non è stato un cammino lineare. Sono semplicemente felice che ce l’abbia fatta e che non abbia mollato, continuando a lavorare su me stesso. Ci sono stati tanti passi indietro, ma posso dire che tutto questo mi ha fatto diventare il giocatore e l’uomo che sono oggi. Trasferirsi a Berlino con un amico, studiare medicina, aprire una casa condivisa. Quando penso che quasi smettevo di giocare a calcio, sono estremamente felice di come siano andate le cose”.

Foto: Instagram personale