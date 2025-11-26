Bisseck: “Non meritavamo di perdere. Ci manca un po’ di fortuna, magari ne avremo in futuro”

26/11/2025 | 23:11:34

Bisseck ha parlato a Prime Video dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid: “Nel calcio può capitare, oggi non meritavamo di perdere ma il calcio è così. Dobbiamo continuare a lavorare, penso che in futuro avremo un po’ più di fortuna. Abbiamo dato tutto, preso 2-3 tiri e preso due gol, non è giusto ma il calcio è così, si continua. Sono contento per la prestazione, penso che abbiamo fatto le nostre cose per bene, ci sono cose da migliorare ma non si può dire niente di male su questa squadra. Sconfitta che fa malissimo, non so cosa dire”.

Foto: Instagram Bisseck