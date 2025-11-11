Bisseck: “Mio padre è il mio esempio. Polemiche? C’è sempre qualcuno che non crede in te”

11/11/2025 | 20:35:23

Bisseck ha parlato ai canali ufficiali dell‘Inter: “C’è sempre qualcuno che non crede in te: ci sono tanti film in cui il protagonista non viene fuori subito: ma col duro lavoro, con la dedizione devi crederci e avere un po’ di fortuna. E poi c’è sempre un allenatore che ti cambia la vita: per me è stato l’allenatore dell’under 17. E ora sono qui all’Inter, non posso lamentarmi. Il mio colpo di testa preferito? Dieci anni fa nell’under 14, è il mio preferito. Tutti i colpi di testa li ho fatti da giovane: prendo quello col Cagliari in casa. Il mio esempio? Sarò banale, sceglierei mio padre: ma visto che parliamo di calcio, quando ero giovane mi piaceva Jerome Boateng per come giocava, mi ispiravo a lui. Ma non sono un grande appassionato di calcio. Forse Lilian Thuram. Cosa mi piace di Milano? I ristoranti forse: ce ne sono tanti buoni. Io so cucinare, se provi il mio pollo teriyaki, non andrai mai più in un ristorante giapponese. Gli inizi della mia carriera? Non i ricordi migliori. L’inizio è stato buono, ho giocato la prima partita con la squadra della mia città, Colonia, a 16 anni: è stato bello perché era come se non fossi preparato. Poi ho giocato altre 2-3 partite e poi è iniziata la routine dell’underdog: ma devi prevalere, avere fortuna, incontrare brave persone e ora sto vivendo la mia migliore vita da calciatore. Roda? C’è un articolo che dice che l’ultimo giorno non mi sono presentato: e quando tutti se ne se stavano andando mi sono presentato per ritirare 400 euro”.

Foto: Instagram Bisseck