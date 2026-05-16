Bisseck: “L’Italia è senza dubbio la patria dei difensori. Ho imparato moltissimo durante i miei tre anni all’Inter”

16/05/2026 | 19:30:39

Il difensore dell’Inter, Yann Bisseck, ha concesso un’intervista a Bild. Queste le sue parole:

“Se l’Italia è ancora la potenza difensiva del calcio di alto livello? L’Italia è senza dubbio la patria dei difensori. Non so se dipenda dalla qualità dei difensori o semplicemente dall’enorme importanza che viene loro attribuita qui. Prima ancora di parlare di attacco e possesso palla, l’attenzione è sempre rivolta alla solidità difensiva. Per questo credo che il campionato italiano rimanga il posto migliore per un difensore per imparare il più possibile. Io ho imparato moltissimo durante i miei tre anni all’Inter. I tanti tedeschi nella storia dell’Inter? I tedeschi hanno lasciato un’eredità davvero pesante all’Inter e sono amatissimi. Che si tratti di Matthäus, Brehme, Klinsmann o Rummenigge, sono tutti dei veri eroi qui. Non voglio dire che questo mi metta pressione, ma quando sai quali leggende tedesche hanno giocato qui, non vuoi deludere te stesso”.

Foto: Instagram Bisseck