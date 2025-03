Bisseck lancia la sfida al Bayern Monaco: “Ha giocatori forti, ma non abbiamo niente da temere”

Prima convocazione con la Germania per Bisseck, che è intervenuto in conferenza stampa a pochi giorni dalla sfida contro l’Italia. L’esterno dell’Inter non ha nascosto la sua emozione per questo traguardo: “Quando sei qui, devi essere paziente. Devo prima imparare e devo dire che sto imparando molto dal leader di questa difesa che è Antonio Rüdiger. Gli altri ragazzi hanno già molta esperienza e probabilmente sanno un po’ meglio cosa vuole l’allenatore da loro. Quindi devo sperare che Julian Nagelsmann mi offra un’opportunità nel tempo, forse non in questa fase”. Non è mancato il commento sulla sfida al Bayern Monaco in Champions League: “”Hanno giocatori incredibilmente forti, sia in attacco che in difesa; non sarà facile, soprattutto la prima partita all’Allianz Arena. Ma siamo in forma, ben allenati e non abbiamo nulla da temere. Credo che possiamo sicuramente fare qualcosa di positivo se porteremo in campo le performance di cui siamo capaci”.

Foto: Instagram Bisseck