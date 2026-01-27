Bisseck: “Inter tra i più grandi club al mondo, vogliamo vincere trofei. Io ai Mondiali? Sono sulla strada giusta”

27/01/2026 | 19:02:15

Bisseck ha parlato a Sky alla vigilia di Borussia Dortmund-Inter: “E’ sempre un piacere giocare in Germania, i miei amici e la famiglia sono vicini. Una gara di Champions è sempre una cosa bella, sono contento di giocare qui domani. In Champions si gioca sempre contro squadre forti, dobbiamo prepararci bene. Sappiamo che loro sono forti, anche fisicamente, ma noi siamo bravi e se mettiamo le nostre qualità in campo abbiamo chance di vincere. Se guardiamo alle partite precedenti, c’è stata anche sfortuna, ce la siamo anche giocata. Ma ora dobbiamo guardare avanti e dobbiamo fare del nostro meglio. Mondiali? Posso controllare solo ciò che facciamo in campo, sono sulla strada giusta. Devo continuare così. L’Inter è fra i club più grandi al mondo, vogliamo vincere trofei. Siamo una squadra fortissima e dobbiamo dimostrarlo in campo, poi vedremo cosa succederà”.

Foto: Instagram Bisseck