Bisseck e Thuram: Inter avanti 2-0 con il Sassuolo dopo i primi 45′
08/02/2026 | 18:49:08
Inter avanti 2-0 in casa del Sassuolo nei primi 45. Il Sassuolo parte forte e mette in difficoltà i nerazzurri con alcune ripartenze veloci. Il gol di Bisseck al 10′ però sblocca la partita, ancora una volta sugli sviluppi di calcio d’angolo. Al’ 27 sull’asse Dimarco-Thuram arriva anche il raddoppio. Nel finale di primo tempo segna Thorstvedt, ma il gol viene annullato per fuorigioco iniziale di Laurienté.
