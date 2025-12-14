Bisseck e Lautaro lanciano l’Inter in vetta: al Genoa non basta Vitinha

L’Inter vince con merita in casa del Genoa, decidono i gol di Bisseck e Lautaro per l’1-2 finale sul campo del Grifone. A De Rossi non basta Vitinha.Un primo tempo di dominio totale dei nerazzurri, che chiudono 2-0 grazie alle reti di Bisseck e Lautaro Martinez. Inizio di ripresa che non sembra presentare uno spartito differente e che vede i nerazzurri spingere in cerca della terza rete che chiuderebbe la partita. Basta un episodio però per infiammare gli ultimi 20 minuti, con Vitinha che ruba il tempo a Akanji e Bisseck e scarta Sommer appoggiando in rete il gol del 2-1. La squadra di De Rossi spinta dall’orgoglio e da un Marassi infuocato cerca il gol del pareggio, ma senza creare però grandi pericoli dalle parti di Sommer. I nerazzurri conservano il vantaggio e si prendono la vittoria e la vetta solitaria.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa (89′ Cornet), Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup (78′ Gronbaek), Malinovskyi, Ellertsson (89′ V. Carboni), Martin; Colombo (58′ Ekuban), Vitinha (78′ Ekhator). All. De Rossi.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski (90′ de Vrij), Sucic (74′ Mkhitaryan), Carlos Augusto; Lautaro Martinez (84′ Diouf), Pio Esposito (74′ Thuram). All. Chivu

