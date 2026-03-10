Bisseck: “È chiaro che i derby vanno vinti ma a inizio stagione avrei firmato piuttosto per lo scudetto”

10/03/2026 | 11:52:38

Yann Bisseck, difensore dell’Inter, ha parlato a margine di un evento a Milano, dove si è soffermato sul derby perso, il secondo in stagione. Ma rilanciando una questione scudetto: “Se c’è una partita che vogliamo vincere è il derby, non ci riusciamo da due anni. Però, se a inizio stagione mi dici ‘Perdiamo i due derby e vinciamo lo Scudetto’, firmo. Sette punti sono un buon vantaggio, ma dieci partite sono tante e dobbiamo continuare a lavorare. Futuro? Quando fai bene, ci sono tante squadre che ti vogliono. Però io sono concentrato sull’Inter”.

Foto: sito Inter