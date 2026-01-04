Bisseck: “Dispiace per il gol preso, ho qualità e posso migliorare ancora. Lautaro? E’ un grande capitano”

04/01/2026 | 23:11:17

Bisseck ha parlato a DAZN dopo Inter-Bologna: “Sto bene, abbiamo vinto e siamo tutti contenti. Abbiamo fatto una grande gara, non mi fa bene il gol preso ma può capitare. Lautaro? Gli argentini sono così, un po’ strani. E’ un grande capitano, gioca sempre per la squadra, sono contento di averlo come capitano. Da centrale c’è la responsabilità di tenere la linea alta, come braccetto in questo sistema di gioco è importante salire in avanti. Penso di avere qualità, oggi ho fatto bene, si può fare sempre meglio”.

Foto: Instagram Bisseck