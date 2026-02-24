Bisseck: “Ci è mancata la fortuna. Loro hanno fatto una gara onesta, colpendoci in contropiede”

Yann Bisseck, ai microfoni di InterTv ha commentato la sconfitta contro il Bodo, che estromette l’Inter dalla Champions League.

Queste le sue parole: “Ci è mancata la fortuna, la palla non voleva entrare. Loro hanno fatto una discreta gara, hanno fatto la gara che volevano, una gara onesta, colpendoci in contropiede e complimenti a loro”.

Sei soddisfatto della mentalità mostrata dalla squadra? “Non sono soddisfatto per niente, ma abbiamo fatto di tutto per ribaltare questa partita ma non era semplice stare in partita fino all’ultimo minuto e sono orgoglioso della squadra”.

Ci solo altre due competizioni adesso. “Stanotte siamo delusi ma domani è un altro giorno, ci sono due competizioni da vincere e faremo di tutto per farlo”.

Foto: sito Inter