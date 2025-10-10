Bisseck: “Abbiamo fatto una bella partita con l’Atletico, grande lavoro da parte dei nostri giovani”

10/10/2025 | 22:04:50

Bisseck ha analizzato ai canali ufficiali dell’Inter il test contro l’Atletico Madrid: “Abbiamo fatto una bella partita, non era semplice perché non abbiamo giocato così tanto: i giovani hanno fatto un buon lavoro. Poi ai rigori un po’ di sfortuna, ma è stata un’amichevole molto buona. Abbiamo fatto le nostre cose per bene, è una buona gara per giocare un po’ a calcio: la cosa più bella è questo stadio, questi tifosi sono grandissimi ed è stato veramente bello giocare qui”.

Foto: Instagram Bisseck