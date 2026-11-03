Bisseck: “Abbiamo dato una risposta giusta. La stagione è lunga, non siamo preoccupati”

03/11/2026 | 23:23:21

Le parole di Bisseck a Sky: “Una risposta giusta. Esultanza? Ho fatto quello che mi era venuto in mente, non era preparato, è sempre bello fare gol e aiutare la squadra, abbiamo reagito dopo la sconfitta. Il calcio è così: non bisogna mai perdere ma succedere, oggi abbiamo fatto bene. Quando perdiamo una partita siamo i più scarsi del mondo, non ci interessa quello che dicono gli altri, stiamo uniti, siamo sulla strada giusta, c’è tanto da imparare e migliorare ma siamo una squadra fortissima. E’ sempre importante parlare tra di noi, dobbiamo stare uniti, la stagione è lunga, siamo all’inizio, non siamo preoccupati. Questo non è il mio gol più bello, entra nella top 7”.

foto x inter