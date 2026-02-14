Bisseck: “Abbiamo battuto un avversario molto forte, che anche in 10 ci ha messo in difficoltà”

14/02/2026 | 23:30:06

Yann Bisseck, difensore dell’Inter, ha parlato a Sky dopo la vittoria sulla Juventus.

Queste le sue parole: “Era una partita tosta ma siamo contenti di aver vinto. Non è stato semplice”.

Non siete stati brillanti neanche in superiorità numerica. Perché? “Abbiamo giocato contro un avversario molto forte che ha giocato bene. A volte si deve soffrire e oggi lo abbiamo fatto. Dobbiamo fare meglio ma alla fine una vittoria è una vittoria”.

Quali sono state le difficoltà maggiori in difesa, visto che non è stata una serata senza errori? “Abbiamo sbagliato qualcosa dietro, lo sappiamo. A volte però si deve anche parlare della bravura dell’avversario. La Juve ha giocato molto bene anche in dieci e ci ha messo in difficoltà”.

Cosa vi sta dando Chivu all’interno dello spogliatoio? “Sta facendo un ottimo lavoro, parla tanto di cose mentali perché a volta il calcio di decide nella testa. Il 2-2 ci ha fatto male ma siamo rimasti in partita e alla fine siamo riusciti a vincere. Dobbiamo migliorare”.

Foto: sito Inter