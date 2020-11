Bisoli: “Vincere col Vicenza rappresenterebbe una svolta, vogliamo uscire dal momento negativo il prima possibile”

Momento duro per la Cremonese, l’allenatore Pierpaolo Bisoli ne ha parlato in conferenza stampa che anticipa la sfida al Vicenza:

“E’ chiaro ed evidente che abbiamo pochi punti e siamo indietro nel nostro percorso, abbiamo confermato gran parte della rosa, ma è pur vero che non ho mai avuto tutti a disposizione.

Vincere domani sarebbe molto importante, metterebbe a posto tante cose, sono convinto che porterebbe a una svolta.

La stagione è lunga e c’è tempo per recuperare, ma vogliamo uscire da questa situazione e farlo il prima possibile”.

Foto: UsCremonese.it