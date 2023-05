Bisoli: “Spiace per il quarto posto. Ora vogliamo le semifinali playoff”

Non riesce a mantenere il quarto posto il SudTirol, che comunque, da neopromossa, ha centrato i playoff. Intervenuto ai microfoni di Sky sport, ha così parlato il tecnico Pierpaolo Bisoli: “Il fioretto per la salvezza va fatto, i ragazzi sono stati davvero eccezionali, anche se per stasera dispiace perché abbiamo buttato via 20′, ma abbiamo fatto un campionato super e la dimostrazione è il secondo tempo. La spiegazione al buio del primo tempo, comunque, me la sono data, si è infortunato Davì nel riscaldamento e vederlo piangere nello spogliatoio ha scosso tutti i ragazzi, che sono sensibili. Ora abbiamo due risultati su due, e faremo di tutto per giocarci la semifinale. È solo un peccato non aver messo la ciliegina sulla torta”.

Foto: Facebook Sudtirol