Bisoli: “Se vinciamo contro il Palermo porto la squadra a cena. Futuro? Vorrei rimanere anche in caso di Serie C”

24/04/2026 | 17:42:04

Il tecnico della Reggiana, Pierpaolo Bisoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Palermo.

Queste le sue parole: “Mi aspetto una risposta importante dai tifosi, dopo una sconfitta ci hanno applaudito per la nostra prestazione e ci sono stato vicini. Farò di tutto per portare la Reggiana ai playout o alla salvezza, la squadra sta crescendo in modo esponenziale”.

Come sarà vederla dalla tribuna? Sarò un leone in gabbia vista la squalifica perché credo che non riuscirò a dargli quello che vorrei da bordocampo, però abbiamo provato anche questo e sono stato zitto in allenamento 30-40 minuti. Gli ho detto di farmi un regalo ma sono convinto che a fine partita festeggeremo insieme anche se il Palermo è forte”.

Futuro? Io rimarrei anche in Serie C se ci fosse il progetto, mi trovo molto bene, sto bene, ho trovato persone serie, se ci dovessero essere i programmi io rimarrei. Quest’annata è stata storta, ma puoi scivolare e tornare dove meriti. Si è creato un clima positivo nonostante la penultima posizione, sto sempre col direttore, parliamo e mangiamo col presidente, tutto quello che faccio lo faccio per la Reggiana. Se domani vinciamo porto i ragazzi a cena. Il rapporto con la dirigenza? Si è instaurato un bel rapporto con la dirigenza, io ho tanti difetti, ma sono una brava persona e voglio bene alla Reggiana. Non voglio fare il professore ma porto avanti le mie idee”.

Foto: sito Reggiana