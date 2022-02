Bisoli pronto per l’allenamento a Cosenza. Con Zaffaroni in città

Pierpaolo Bisoli è pronto per dirigere l’allenamento con il Cosenza. Era il terzo o quarto nome della lista che vi avevamo anticipato più di 24 ore fa: Zenga sogno impossibile, Cosmi che poi ha detto no, poi Bisoli con Boscaglia (anche quest’ultimo ha rifiutato). La cosa paradossale è che a Cosenza c’è ancora Zaffaroni, convocato non per la risoluzione ma perché è stato fino all’ultimo un candidato. All’interno di una confusione enorme che non aiuta il Cosenza, sono gli effetti della gestione Guarascio (insufficiente da anni) che l’avvento di Goretti come direttore sportivo ha contribuito a rendere ancora più nebulosa.

Foto: Twitter Cremonese