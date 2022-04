Bisoli: “L’aria è cambiata, arriveremo ai playout. Parma? Costruito per le prime posizioni”

Pierpaolo Bisoli, allenatore del Cosenza, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma: “Non faccio tabelle, non è una mia caratteristica. Abbiamo otto finali da affrontare con spirito battagliero e con la voglia di ottenere il massimo. Le gare passate vanno dimenticate, nel bene e nel male, perché in una settimana ci giochiamo possibilità importanti per centrare i playout. Sono convinto che ci arriveremo, per come si stanno allenando, è cambiata l’aria, sono tranquillo per questo. Una settimana, in un campionato come la Serie B, può svoltare il mondo se si fanno tre risultati, di cui magari qualcuno con bottino pieno. Non guardo gli altri, il destino è nelle nostre mani. Il Parma? È una squadra costruita per lottare per le prime posizioni, con singoli veramente importanti. Vazquez, Simy, Brunetta, Rispoli, Buffon. Una squadra da Serie A. Su Vazquez bisognerà raddoppiare, non bisogna dargli tempo di ragionare“.