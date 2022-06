Bisoli: “Ho fatto veramente una cosa importante a Cosenza, mi auguro che chi deve giudicare mi dia l’opportunità di lavorare”

Pierpaolo Bisoli, ex allenatore del Cosenza, è tornato sull’esperienza con i Lupi chiusa recentemente. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di centotrentuno.com: “Io ho fatto veramente una cosa importante a Cosenza. Spero che venga apprezzato il mio lavoro, perché quando sono arrivato tutti davano la squadra per spacciata. Mi auguro che chi deve giudicare mi dia l’opportunità di lavorare. Ora chiaramente le panchine sono tutte chiuse e bisognerà aspettare. Però negli ultimi anni ho dimostrato che quando sono entrato in situazioni di difficoltà ho portato a termine il lavoro: sia a Cremona e che a Cosenza. Mi aspetto che quanto ho fatto venga valorizzato, nel frattempo andrò a vedere le partite, anche se Serie B e Serie C le conosco bene, per rimanere aggiornato“.

Foto: sito Cosenza