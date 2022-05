Bisoli: “Gol regolare, Caso non era in fuorigioco perché il difensore fa una giocata”

Pierpaolo Bisoli, allenatore del Cosenza, ha parlato al termine della sfida di andata persa contro il Vicenza: “Penso che abbiamo disputato una grande partita. Bisogna dire bravi ai ragazzi che erano contati. Peccato per gli episodi perché ci giochiamo una stagione. C’è un errore tecnico dell’arbitro sul nostro gol perché il difensore fa una giocata. Tra otto giorni dobbiamo cercare di vincere in casa e dobbiamo cercare di fare come abbiamo fatto con il Cittadella. Nel primo tempo abbiamo avuto una palla gol di testa e il nostro portiere non ha fatto niente. Ai ragazzi devo solo dire bravi e ringraziarli se ci stiamo ancora giocando la salvezza. Io voglio rispetto perché non protesto mai. Il pubblico? I nostri tifosi sono stati splendidi ci hanno incitati dall’inizio alla fine. Se c’è una giustizia la vinciamo noi al ritorno“.

Foto: Twitter Cremonese