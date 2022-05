Bisoli: “Gioia immensa, salvezza meritata. Sono stanchissimo ma prima vado in bici al Santuario”

Il tecnico del Cosenza Pierpaolo Bisoli ha parlato dopo la salvezza ottenuta dai calabresi, nei playout contro il Vicenza, ricordando la promessa fatta di andare in visita al Santuario.

Queste le sue parole: “Vorrei staccare, sono stanchissimo, ma ora devo mantenere un voto. Prendere la bicicletta e arrivare dinanzi alla statua del Santo. Salvezza meritata, abbiamo lottato, saputo soffrire, saputo stringere i denti, non deprimerci nei momenti difficili. Non posso parlare adesso di futuro, ci incontreremo con il presidente che ha organizzato due cene. Su Zilli ho detto a Guarascio che ha un giocatore forte in squadra. Ha prepotenza fisica, capacità di lettura ed è anche veloce. Il Cosenza con lui e Florenzi ha un grande patrimonio”.

Foto: Twitter Cosenza