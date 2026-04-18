Bisoli: “Dobbiamo credere nella salvezza. Portanova? Domani sarà regolarmente in campo”

18/04/2026 | 15:13:54

Pierpaolo Bisoli, allenatore della Reggiana, ha parlato in conferenza stampa del momento della compagine emiliana.

Queste le sue parole: “I ragazzi hanno lavorato con occhi ed entusiasmo diversi. Siamo passati da essere ‘morti’ ad avere una buona speranza di andare ai playout. Questa vittoria, oltre ai tre punti, ci ha dato tanto anche per come è arrivata”.

Qual è la situazione degli infortunati? “Rispetto a domenica rientrano Seculin e Tripaldelli, mentre gli altri sono ancora fuori”.

Ha provato soluzioni diverse in settimana? “Sì, perché bisogna saper cambiare durante la partita. Ho provato anche la difesa a cinque, perché può servire nei momenti di difficoltà o per forzare la gara. Però voglio che i ragazzi abbiano chiari i concetti”.

Che partita si aspetta contro il Padova? “È una buona squadra, viene da una vittoria importante e ha una curva molto calda. So cosa significa giocare lì. Ma porteremo tanti tifosi anche noi e vogliamo renderli orgogliosi con una prestazione importante”.

Come sta Portanova? Giocherà? “Giocherà, così tolgo ogni dubbio. L’ho visto sereno e con lo stesso entusiasmo di sempre. Per me non è cambiato nulla”. La squadra ha trovato continuità mentale dopo la vittoria? “Oggi ho dovuto interrompere l’allenamento perché andavano troppo forte. Ho trovato un grande feeling con il gruppo, è una squadra che mi sta dando tutto. Ho 16-17 giocatori pronti e questo mi fa stare tranquillo”.

Che obiettivo ha la Reggiana in questo momento? “Il primo obiettivo sono i playout. Poi, se i ragazzi saranno bravi, non sarò io a frenarli. Ma dobbiamo restare concentrati su quello, senza fare calcoli troppo grandi”.

Foto: sito Reggiana