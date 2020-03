Bisoli-Cremonese: dalla sorpresa di ieri mattina all’annuncio ufficiale

Pierpaolo Bisoli nuovo allenatore della Cremonese. La nostra esclusiva va regolarmente in porto: ieri mattina vi avevamo anticipato la pole dell’allenatore, in chiaro vantaggio su chiunque per sostituire Rastelli, nel pomeriggio abbiano aggiunto il via libera del Padova rispetto al contratto in scadenza il prossimo giugno. Questo il comunicato del club grigiorosso:

L’U.S. Cremonese comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Sig. Pierpaolo Bisoli.

Nato a Porretta Terme il 20 novembre 1966, ex centrocampista di Cagliari, Empoli, Perugia e Brescia, Bisoli ha intrapreso la carriera di allenatore nel 2004, come vice di Zoff alla Fiorentina. Successivamente ha guidato, tra le altre, Cesena, Cagliari, Bologna, Perugia, Vicenza e Padova.

Foto: US Cremonese