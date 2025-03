Birindelli-Keita, il Monza scappa a San Siro. Arnautovic dimezza le distanze: è 1-2 all’intervallo

Clamoroso a San Siro direbbe qualcuno. Il Monza conduce 2-1 al Meazza nel classico testa coda del campionato. E per pochi secondi non ha rischiato di chiudere avanti sul 2-0 al 45′. Inter spaventata che però è riuscita a reagire e a rimettere in parte in piedi la gara.

Partenza soft dell’Inter, che trova un Monza che fa schermo davanti alla sua porta, provando a ripartire. Intorno al 20′, i nerazzurri alzano il ritmo. Al 22′, chance per Arnautovic, conclusione centrale con Turati bravo a respingere con un bel tuffo. Dal calcio d’angolo trova il vantaggio l’Inter. Serie di rimpalli, palla che finisce a Lautaro Martinez che calcia e insacca. Il 10 nerazzurro però tocca con il pugno della mano prima di tirare, gol annullato.

Clamoroso al Meazza al 31′. Difesa dell’Inter che si fa trovare impreparata su un colpo di tacco di Dani Mota Carvalho che trova Birindelli in corsa. L’esterno trova il gol del vantaggio brianzolo. Reagisce l’Inter con Dumfries che prova un pallonetto, ma Turati si salva. Inter che concede delle ripartenze pericolose ai biancorossi. Conclusione pericolosa di Bianco, para Martinez.

E proprio in una ripartenza, al 45′ arriva un clamoroso 2-0 del Monza. L’ex Keita Balde trova un angolo meraviglioso per lo 0-2 clamoroso al Meazza.

Reagisce l’Inter che trova immediatamente un gol pesantissimo con Arnautovic che riaprirebbe le cose in vista della ripresa. Dopo un controllo del VAR il gol viene convalidato per il 2-1. Si aspetta una ripresa palpitante.

Foto: sito Monza