Birindelli: “Felice per il gol ma fa male perdere per pochi millimetri”

Samuele Birindelli, esterno del Monza, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Con Mota ci troviamo, a lui piace sempre fare queste giocate, chiudere con il tacco. È stata un’azione veloce, abbiamo girato palla e siamo arrivati in porta in tre passaggi. Lo ringrazio per l’assist, sono felice per il gol ma mi dispiace perché abbiamo giocato con orgoglio e spensieratezza. Poi un po’ di rammarico c’è, se fossimo rientrati negli spogliatoi sul 2-0 la partita sarebbe stata diversa e anche l’Inter avrebbe potuto faticare, nonostante abbia un organico molto forte. L’hanno decisa loro e quel gol di un centimetro, mezzo centimetro. Perdere per mezzo centimetro fa male”.

Come mai queste prestazioni si sono viste poco finora?

“Io più che altro penso che le prestazioni ci siano più o meno sempre state e ci sia sempre stata la voglia di giocare, indicata dal mister. In tante partite abbiamo giocato bene e raccolto poco, penso alla gara in casa col Milan: visto il primo quarto d’ora poteva davvero finire 4-0 e poi abbiamo perso. Ce ne sono state altre, anche se molte le ho viste da fuori e le vivo male da fuori le partite. In molti casi gli episodi ci hanno giocato male e siamo stati poco convinti o poco decisi, e abbiamo preso gol per questo”.

Foto: sito Monza