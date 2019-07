Biraghi: “Voglio recuperare dall’infortunio e restare alla Fiorentina”

Dalla sala stampa del centro sportivo Cesare Benatti, Cristiano Biraghi, impegnato nel recupero dall’infortunio patito alla fine della scorsa stagione, ha parlato in conferenza, puntualizzando la sua voglia di sposare il progetto della Fiorentina. “Sono concentrato sul recupero. Pradè mi ha detto che faccio parte del progetto e di questo sono contento. L’anno scorso ho rifiutato al Milan, non penso al futuro. A Firenze sto bene e c’è un progetto serio, così come lo era quello vecchio, ora sono concentrato sul ginocchio e voglio recuperare il prima possibile, non vedo l’ora di rientrare. Penso di rientrare in gruppo giovedì, quindi non ho perso molto della preparazione. Dall’8 giugno mi sto allenando a Firenze, quando tornerò dall’America avrò un’ottima condizione. Abbiamo uno staff medico invidiabile, che ha fatto un grande lavoro”.

C’è entusiasmo e questo è un buon punto da cui ripartire. La squadra va riformata, c’è chi va via e chi rimane, lavoriamo al massimo, servirà pazienza. Lo scorso anno abbiamo cercato di capire cosa non andava, la sconfitta in Coppa Italia ci ha fatto male. Questo sarà l’anno zero, dobbiamo cancellare quanto accaduto conservando la voglia di rifarci. Chi arriverà dovrà subito calarsi nella realtà che si è creata, lottando e sudando per la maglia. Chiesa? Lui è un giocatore importante e non sono certo io a dirlo. Deve pensare a cosa fare, molte squadre di livello internazionale lo cercano, la sua scelta sarà fatta con massima correttezza nei confronti di tutti. Sarei contento se restasse con noi”.

Foto Twitter Fiorentina