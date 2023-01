Biraghi: “Se le prestazioni sono queste siamo fiduciosi. Nico Gonzalez ci darà una grande mano”

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato a DAZN al termine della sfida contro la Lazio pareggiata 1-1: “Siamo stati 40 minuti nella loro metà campo poi abbiamo preso un gol su calcio d’angolo, ma andiamo via soddisfatti. Per noi Nico Gonzalez è importantissimo, purtroppo non lo abbiamo avuto per tanto tempo e ci è mancato molto. Sono contento che abbia ritrovato il sorriso, ci darà una mano. Siamo in corsa su tre competizioni, dobbiamo recuperare energie e continuare a lavorare stando sereni. Se le prestazioni sono queste siamo fiduciosi”.