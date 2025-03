Biraghi: “Questo stemma non può accontentarsi della semplice salvezza”

Cristiano Biraghi, dopo la vittoria ottenuta dal Torino contro l’Empoli per 1-0, ha parlato così a Sky Sport: “Da quando sono arrivato ho visto un gruppo coeso che crede nelle idee del suo allenatore. Dalla mia esperienza posso assicurare che questi sono aspetti positivi. Noi siamo una squadra che porta uno stemma importante e dobbiamo puntare per altri obiettivi che non siano una semplice salvezza”.

Su Vlasic: “Queste partite sono l’emblema di giocatori come lui. Spesso nelle partite sporche vincono le squadre che hanno giocatori di qualità, che riescono a tirar fuori queste perle. Siccome nel corso della stagione ricapiteranno altre gare così è importante avere certi calciatori con noi”.

Foto: Instagram Torino