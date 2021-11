Biraghi: “La Juve non è solo Chiesa. Servirà l’aiuto di tutta la squadra per fare risultato”

Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, ha così parlato a DAZN prima del match in casa con la Juventus, sulla sua fascia ci sarà l’ex compagno viola Federico Chiesa: “Sta dimostrando di essere un gran giocatore da qualche anno, non sarà facile, servirà l’aiuto di tutta la squadra. Ma la Juve non è solo Chiesa, è forte in generale”.

Cosa prendere dallo 0-3 dello scorso campionato?

“Ricordate cosa c’è stato dopo quella partita, la grande settimana passata a Firenze, per quanto è importante. Quello però è il passato, bisogna dare continuità a gioco e risultati”.