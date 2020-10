Biraghi: “La Fiorentina ha grandi obiettivi. Contento del rinnovo”

Cristiano Biraghi della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa del suo rinnovo con i viola, rispondendo alle domande virtuali dei giornalisti.

Queste le sue parole: “Penso che a livello di organico questa sia la Fiorentina più forte dove io abbia giocato, la più completa con un mix di esperienza e giovani di prospettiva. Bisogna trovare la giusta continuità e allenarci bene per assimilare i movimenti ed essere gruppo. Possiamo fare meglio”.

Su Conte e l’Inter: “Conte è uno dei tecnici più preparati e forti che ci sono in Europa. Grazie a lui e l’Inter ho imparato tanto, cosa vuol dire giocare in Champions League e l’esperienza che ti porta dietro giocare certe partite. Spero di giocare anche con la Fiorentina gare del genere in Europa”.

Sul rinnovo: “Sono stato contattato dalla Fiorentina qualche settimana fa, mi ha fatto capire di essere al centro del progetto e di essere importante, poi il rinnovo è stato automatico”.

Coppa Italia: “La Coppa Italia può essere un obiettivo importante, anche per l’Europa. Ci teniamo molto e vogliamo cercare di andare il più avanti possibile. Il Padova è abituato a vincere, l’ha fatto tante volte quest’anno. Prima del fischio d’inizio non esiste categoria”.

Foto: Twitter Fiorentina