Biraghi: “Italiano mi ricorda Conte. Astori è sempre con noi, alzo la fascia al cielo per ricordarlo”

Cristiano Biraghi ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui ha parlato di Italiano e della sfida con la Juventus di domani: “Italiano alza sempre l’asticella, ha una sua idea di gioco e si vede. Mi ricorda Conte, ultra esigente con se stesso e con i suoi giocatori. La Juventus domani farà una gara da Juventus. A noi servirà la partita perfetta per portare a casa il risultato come anno scorso“.

Il ricordo di Davide Astori: “Ricordo il mio gol, su suo assist, nell’ultima gara con Davide in campo. E’ sempre con noi. Al campo, negli spogliatoi: è un pensiero fisso. Quando alzo la fascia al cielo è un modo per ricordarlo ai compagni che quel giorno non c’erano e non lo conoscevano di persona“.

Foto: Instagram personale Biraghi