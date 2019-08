Biraghi-Inter, era addirittura il 12 ottobre quando…

Cristiano Biraghi e l’Inter, una volata partita dallo scorso 12 ottobre, quando vi avevamo raccontato come il club nerazzurro apprezzasse non poco l’esterno della Fiorentina dopo averlo cresciuto nel proprio settore giovanile. Mai, prima di allora, il nome del terzino classe ’92 era stato accostato all’Inter. Non solo, vi avevamo anche aggiunto che nelle idee dell’Inter c’era la possibilità di metterlo nella lista per l’estate. Una pista sulla quale siamo tornati a marzo e che è tornata prepotentemente di moda nelle ultime settimane. Biraghi aveva da tempo un’intesa con il club di Suning da circa 2 milioni a stagione, nelle scorse ore – come raccontato – è arrivato il definitivo via libera della Fiorentina per visite e firma con Dalbert che fa il percorso inverso. Biraghi-Inter, una rincorsa che parte da ottobre e che ora vede il traguardo…

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina