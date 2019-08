Biraghi in panchina. E Antognoni conferma: “Quando una squadra come l’Inter…”

Cristiano Biraghi non fa parte dell’undici titolare della Fiorentina che a breve sfiderà il Monza in Coppa Italia, con Montella che ha preferito schierare al suo posto il neo-arrivato Terzic. Dell’interessamento da parte dell’Inter sul giocatore classe ’92 vi parliamo addirittura da ottobre, ora la conferma è arrivata anche da Giancarlo Antognoni, club manager viola, che a Rai Sport ha dichiarato: “Quando una squadra come l’Inter chiede Biraghi, non puoi non valutare l’offerta“. Lasciato fuori dal terreno di gioco, ora il laterale mancino è ancora più vicino a vestire la maglia a bande nerazzurre.

Foto: twitter ufficiale Fiorentina