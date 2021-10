Biraghi gli ‘ruba’ il rigore e segna, Vlahovic amareggiato non esulta: i dettagli

È in corso Fiorentina-Cagliari, gara valida per la nona giornata di Serie A. La Viola è avanti 2-0 grazie alle reti realizzate da Biraghi (rigore) e Nico Gonzalez. Episodio controverso per quanto riguarda il tiro dal dischetto, con Dusan Vlahovic visibilmente amareggiato a causa del fatto che gli è stata negata dai compagni la possibilità di calciarlo. Tanto è vero che l’attaccante non ha partecipato all’esultanza dopo la realizzazione di Biraghi. La decisione sarebbe stata presa dai giocatori toscani per i tanti fischi ricevuti dal serbo durante il primo tempo.

Foto: Twitter Fiorentina