Biraghi e l’Inter: una rincorsa che parte da ottobre. Ora…

A scanso di equivoci, prima che qualche sito dedicato all’Inter si attribuisca paternità sullo scoop del secolo (?), la

vicenda Cristiano Biraghi-Inter, è retrodata molto di più rispetto a 10-15 giorni fa. Già da ottobre, infatti, vi avevamo raccontato come il club nerazzurro apprezzasse non poco l’esterno della Fiorentina dopo averlo cresciuto nel proprio settore giovanile. Non solo, vi avevamo anche aggiunto che nelle idee dell’Inter c’era la possibilità di metterlo nella lista per l’estate. Una pista sulla quale siamo tornati a marzo e che potrebbe tornare di moda nelle prossime settimane. L’Inter apprezza Biraghi, una rincorsa che parte da ottobre, ma ora il club nerazzurro ha altre priorità ed è concentrato massimamente sui rinforzi per il reparto avanzato.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina