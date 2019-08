Biraghi-Dalbert: al via le visite mediche con Inter e Fiorentina

Cristiano Biraghi in nerazzurro (di nuovo), Dalbert in viola. La trattativa tra le parti è giunta alla lieta conclusione, così i due club sono passati ai fatti. Qualche minuto fa il laterale della nostra Nazionale si è presentato al Coni per svolgere le visite mediche con l’Inter, mentre quasi in contemporanea il brasiliano arrivava a Firenze per fare lo stesso con la Fiorentina. Vi avevamo parlato di un’operazione conclusa, queste sono le conferme.

Foto: twitter Fiorentina