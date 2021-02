Biraghi: “Conte è un martello. Se faremo la gara perfetta vinceremo”

Alla vigilia della sfida di campionato contro l’Inter, Cristiano Biraghi, lo scorso anno con la maglia nerazzurra prima di tornare a Firenze per il mancato riscatto interista, ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: “La Fiorentina non è quella della vittoria contro la Juve né quella della sconfitta contro il Napoli. Siamo quella del match contro il Torino: una squadra tosta, che prova a imporre il proprio gioco”. Come battere l’Inter? “Serve la gara perfetta. Attenti in difesa e pronti a fargli male quando arriveranno le occasioni”. Poi parlando di Conte: “È un martello, lavora in maniera incredibile. È un perfezionista che non lascia niente al caso. La sua carriera parla per lui”. E Prandelli? “Ha portato un entusiasmo incredibile. Ha capito subito su cosa lavorare pur avendo principi di gioco solidissimi”.

