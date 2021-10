Biraghi: “Con Italiano abbiamo cambiato modo di ragionare. Io capitano? Un onore”

Cristiano Biraghi, difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club toscano per commentare l’inizio di stagione Viola. Di seguito le sue parole e il video dell’intervista:

“Grande partenza? È una bella sensazione. Siamo stati in una situazione simile l’anno in cui arrivai in Toscana. Poi, però, non riuscimmo a mantenere la posizione. Quest’anno cercheremo, invece, di mantenere il livello per tutta la stagione. Il calcio di Italiano? Mi trovo molto bene. Abbiamo cambiato l’approccio alla gara e il modo di ragionare. Sono soluzione per noi nuove, il mister è stato bravo ad inculcarcele già dal ritiro. Buona parte del merito delle nostre prestazioni è proprio il suo. Penso che il bello di tutto questo è che abbiamo ancora margini di miglioramento. La fascia da capitano mi ha responsabilizzato? Sì, è un onore. Ma devo dire che non sto facendo qualcosa in più rispetto all’anno scorso. Ho sempre pensato che il capitano non è solo quello che porta la fascia al braccio, siamo più capitani nello spogliatoio che diamo l’esempio”.

Foto: Instagram Biraghi