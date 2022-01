Biraghi: “Commisso mi ha fatto i complimenti dopo la doppietta. Vi racconto qual è stato il momento più emozionante da quando sono alla Fiorentina”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Cristiano Biraghi ha parlato della sua esperienza alla Fiorentina e della doppietta messa a segno nell’ultimo turno di campionato contro il Genoa: “Il rigore col Cagliari e il coro della Curva Fiesole rappresentano il momento più emozionante da quando sono a Firenze. I tifosi hanno valutato il mio gesto come qualcosa di importante e l’ho fatto perché era giusto che mi caricassi di quella responsabilità: non è stata una scelta così complicato, avessi sbagliato quel penalty non avrei avuto problemi a ricevere delle critiche. Col presidente ci siamo sentiti dopo la doppietta, mi ha fatto i complimenti perché non era facile reagire mentalmente come abbiamo fatto a Napoli e col Genoa”.

FOTO: Twitter Fiorentina