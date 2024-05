Biraghi: “Barone era come un padre. Vorremmo dedicargli la vittoria della Conference League”

Quanto contava per voi Barone? “Joe era un punto di riferimento per noi, una figura centrale. Insieme al nostro proprietario, Rocco Commisso, hanno fatto cose incredibili per far crescere il club. Abbiamo avuto un rapporto speciale e intenso con Joe. Ci siamo detti cose francamente ma sempre per il bene della Fiorentina. Era come un padre per tutti noi, ci ha sempre difeso. Ora dobbiamo fare qualcosa per lui, magari dedicargli la vittoria della Conference League”.