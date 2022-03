Binks: “Arrivo in Italia non facile. De Silvestri parla un ottimo inglese, mi ha aiutato”

Al fianco di Sinisa Mihajlovic, nella conferenza stampa organizzata dal Bologna in vista della partita in programma domani contro la Fiorentina vi era anche il difensore Luis Binks, che ha parlato del suo ambientamento in Italia: “All’inizio non è stato facile, ora sto migliorando. De Silvestri e Medel mi stanno dando una mano, anche perché Lollo parla un ottimo inglese”.

Il calciatore prosegue: “Normalmente gioco al centro in una difesa a tre, ma all’occorrenza posso essere impiegato anche a sinistra. È il sistema che preferisco perché posso impostare e rientrare con più tranquillità, ma sono stato impiegato anche in una retroguardia a quattro”.

Foto: Twitter Bologna