Billing si presenta al Midtjylland: “Felice di tornare in Danimarca. Vogliamo far bene anche in Europa”

26/08/2025 | 16:55:48

Samuel Billing è un nuovo calciatore del Midtjylland. L’ex Napoli si presenta in conferenza stampa: “È fantastico che sia finalmente ufficiale, lo aspettavo da tempo. Sono orgoglioso di poter vestire questa maglia e felice di tornare in Danimarca. Midtjylland mi ha sempre dimostrato grande interesse e ora è il momento perfetto per iniziare questa avventura”.

Billing si prepara a diventare anche un leader nello spogliatoio: “Arrivo in una squadra giovane e con tanto talento. Voglio assumermi responsabilità e aiutare i miei compagni con la mia esperienza. In passato io stesso ho avuto giocatori esperti che mi hanno dato tanto, e ora tocca a me fare lo stesso”.

Il centrocampista danese non nasconde gli obiettivi condivisi con il club: “Questa è una società che sogna in grande, e io voglio farne parte. Puntiamo a vincere il campionato, la Coppa e a far bene in Europa. Nel calcio si è visto che squadre considerate sfavorite hanno raggiunto traguardi impensabili, quindi non vedo perché il Midtjylland non possa un giorno arrivare fino in fondo anche in una competizione europea”.

Foto: X Midtjylland