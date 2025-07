Billing saluta il Napoli: “Questa annata non la dimenticherò mai. Sarò sempre un tifoso azzurro”

01/07/2025 | 15:23:33

Philip Billing saluta il Napoli dopo il termine del prestito. Il centrocampista ha così scritto sui social: “Cari napoletani. Sono veramente orgoglioso di dire che ho rappresentato questa meravigliosa società. I ricordi che abbiamo costruito, voi tifosi che urlate il mio nome e noi che vinciamo lo Scudetto nel modo in cui l’abbiamo fatto, è qualcosa che mi ricorderò per sempre. Alla società, ai miei compagni di squadra e alla città, dal profondo del mio cuore dico grazie per avermi accolto nel modo in cui l’avete fatto sin dal primo giorno in cui sono arrivato. Adesso sarò sempre un tifoso e un appassionato della SSC Napoli. Ti amo, forza Napoli sempre”,

Foto: Instagram personale