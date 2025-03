Billing riacciuffa l’Inter (Dimarco): il big match finisce 1-1. Tutto invariato in vetta

Finisce 1-1 la “sfida scudetto” tra Napoli e Inter. Ad un gran gol di Dimarco risponde nel finale Billing.

Primi 20 minuti di immenso equilibrio. Napoli vivace al 20′ con McTominay, che però non trova la porta. Primo squillo dell’Inter al 23′ ed è gol. Calcio di punizione dei nerazzurri, magia di Dimarco che batte Meret e che regala il vantaggio ai nerazzurri.

Il Napoli reagisce e al 33′ crea una bella azione. Lancio di Gilmour per Lukaku che calcia in spaccata di destro, palla sull’esterno della rete. Al 36′ chance per Raspadori, il muro nerazzurro regge e l’azione sfuma. Pressione Napoli che chiede anche un calcio di rigore per un tocco di mano di Dumfries, ma si continua.

Nel finale di tempo, ancora Dimarco pericoloso, salva Buongiorno. Si va all’intervallo con l’Inter in vantaggio 1-0 al Maradona.

Nella ripresa, il Napoli prova subito a spingere forte. L’Inter al 50′ perde Dimarco, per un problema muscolare, al suo posto è entrato Pavard. E’ uscito anche Calhanoglu, che nel primo tempo aveva subito un colpo, ed è entrato l’ex Zielinski. Inter che si abbassa, il Napoli spinge. Al 65′, sassata di McTominay, grande parata di Martinez. Il Napoli prova ad aumentare la pressione nel finale, l’Inter si difende, senza rischiare relativamente nulla.

Girandola di cambi negli ultimi minuti da una parte e dall’altra. All’87’ arriva il pareggio del Napoli. Anche meritato. Azione in area di rigore, batti e ribatti, sfera che finisce a Billing che calcia, para Martinez, sulla respinta ancora il danese per il tap-in vincente. E’ 1-1. Il Napoli crede addirittura alla vittoria nel finale. Ngonge al al 95′ ha la chance del 2-1, Dumfries salva. Finisce 1-1 al Maradona. Il Napoli riprende l’Inter, dopo aver visto scappare i nerazzurri anche a +4. Tutto invariato in classifica, Inter a +1 sui campani e a +2 sull’Atalanta.

Foto: screen Dazn