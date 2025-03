Billing fa gioire il Napoli: il post social del danese

Un pareggio in extremis quello che il Napoli ha conquistato contro l’Inter. I nerazzurri, infatti, avevano aperto le marcature con Dimarco, ma a rimettere il risultato a posto ci ha pensato Billing. Il centrocampista danese ha trovato così il suo primo gol stagionale, ma soprattutto ha mantenuto invariata la distanza che separa il club partenopeo dalla Beneamata. Un solo punto, dunque, il gap tra le due compagini. La gioia del classe ’96 per il gol segnato nei minuti finali è stata incontenibile e anche sui social ha pubblicato un post alquanto simpatico. L’immagine ritrae il 28nne con le braccia aperte mentre esulta per la rete con la seguente didascalia: “Billingham”.

FOTO: Instagram Billing