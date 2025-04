Billing: “Abbiamo ancora 4 finali da giocare. Restiamo concentrati e con i piedi per terra”

Philip Billing, centrocampista del Napoli, ha parlato a Radio CRC del momento in casa partenopea.

Queste le sue parole: “Sappiamo quanto sia importante questa vittoria per tutti, siamo davvero molto felici. Però mancano ancora quattro partite da giocare, quattro grandi finali e non dobbiamo guardare troppo lontano. Dobbiamo pensare ad ogni partita e a conquistare punti, sperando poi alla fine di poter festeggiare”.

La traversa? “So che avrei dovuto segnare, è stata una grande occasione: non dormirò stanotte pensando a questo, perché sarebbe stato importante per me. Ma alla fine abbiamo vinto e questo è quello che mi interessa. Vorrei aver segnato, ma ci sono altre quattro partite per farlo: spero di fare almeno un altro gol”.

E infine: “Non vediamo l’ora che arrivino le partite, sappiamo in che posizione ci troviamo in campionato. Fortunatamente la mentalità di questo gruppo, del mister e di tutti coloro che sono intorno al club è di sapere sempre cosa fare. Dobbiamo assicurarci di restare concentrati, calmi ed allo stesso tempo aggressivi: dobbiamo solo andare avanti. Per me è fantastico giocare con tutti qui. Scott oggi ha segnato altri due gol, ma aspettavo una tripletta stasera, volevo vederlo uscire con il pallone dal campo. Oggi ha dimostrato ancora una volta quanto sia forte”.

Foto: Instagram Napoli