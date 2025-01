Billing a Villa Stuart per le visite con il Napoli

Philip Billing è arrivato ieri sera in Italia e in questi minuti ha raggiunto Villa Stuart dove si sta sottoponendo alle visite con il Napoli. Billing è il sostituto di Folorunsho, passato alla Fiorentina, operazione definita con il Bournemouth in prestito fino a giugno con diritto di riscatto per circa 10 milioni. Il prossimo passaggio cruciale per il mercato del Napoli riguarderà Kvaratskhelia e i discorsi avviati con il Paris Saint-Germain.

Foto: Instagram Billing