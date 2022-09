Bilek, allenatore del Viktoria Plzen: “Inter? Non hanno punti deboli, non dobbiamo concedere spazio”

Alla vigilia della sfida di Champions League che vedrà sfidarsi Viktoria Plzen ed Inter, il tecnico della formazione ceca, Bilek, ha presentato la sfida contro i nerazzurri in conferenza stampa: “Non hanno punti deboli… È una squadra molto forte, con due attaccanti come Dzeko e Lautaro molto forti, ma lo stesso vale anche per i centrocampisti. Sono bravi ad attaccare velocemente, dovremo stare attenti a non concederglieli spazi negli ultimi metri. Tutti i giocatori di Inter sono professionisti e una partita persa, anche se in Champions, non gli fa effetto. Sanno che ci sono altre partite da giocare, noi ci aspettiamo di essere pronti e rendergli le cose difficili”.

Foto: Twitter Champions League